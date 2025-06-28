Захарова: Россия разъяснила Баку причины задержания азербайджанцев на Урале

Задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге связаны с совершением в предыдущие годы тяжких преступлений. Так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий Захаровой размещен на официальном сайте российского дипломатического ведомства. Она подчеркнула, что задержанные являются гражданами России.
«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана», — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых в МИД Азербайджана дал пояснения по задержанию на Урале членов диаспоры.
«Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне…», — отметила она.
Напомним, МИД Азербайджана выразил протест в связи с задержаниями в Екатеринбурге. По информации азербайджанской стороны, 27 июня 2025 года в ходе рейдов в квартирах были задержаны девять граждан Азербайджана. В заявлении также утверждается якобы о двух погибших и нескольких пострадавших.
Азербайджан также официально обратился к российским властям с требованием расследовать инцидент с задержанием своих граждан в Екатеринбурге.
Накануне пресс-служба регионального управления СК России информировала, что в Екатеринбурге задержали участников этнической преступной группировки. Фигурантам вменяются особо тяжкие преступления, включая убийство, совершённое группой по предварительному сговору, убийство на заказ и покушение на него, им может грозить пожизненное заключение.
Аресты азербайджанцев связаны с преступлениями, совершенными в 2001, 2010 и 2011 годах, уточнили в СК.