Захарова: Россия разъяснила Баку причины задержания азербайджанцев на Урале

Напомним, МИД Азербайджана выразил протест в связи с задержаниями в Екатеринбурге. По информации азербайджанской стороны, 27 июня 2025 года в ходе рейдов в квартирах были задержаны девять граждан Азербайджана. В заявлении также утверждается якобы о двух погибших и нескольких пострадавших.