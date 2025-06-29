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Что можно и нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий

Узнали приметы и запреты на 29 июня, когда отмечают день Тихона.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 июня вспоминает святого Тихона. В народе принято праздновать Тихонов день. У праздника есть еще одно название — Тихий. Все дело в том, что животные сидят в норах, птицы замолкают и солнце движется медленнее.

Что нельзя делать 29 июня.

Запрещено что-либо печь. Предки верили, что можно потерять достаток. Не рекомендуется лениться, а также бездельничать. Нельзя ссориться, провоцировать конфликты.

Что можно делать 29 июня.

По традиции, в указанный день было принято молиться святому и просить у него избавления от зубной боли. Кроме того, 29 июня старались завершить все те дела, которые были начаты ранее.

Согласно приметам, свернувшиеся листья папоротника утром указывают на жаркую погоду. В том случае, если идет мелкий дождь, то ждали несколько дождливых дней впереди.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.

Кстати, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года: бюджетникам поднимут зарплаты, подорожают кредиты, новшества по выплатам пенсий и пособий, обязательное сканирование маркировки на кассе.

А еще в Беларуси отец жестоко воспитывал свою 11-летнюю дочь, а мать пыталась оправдать мужа: «Избивал ремнем, замахивался гантелей, срезал ножом волосы из-за плохой оценки».