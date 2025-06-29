Календарь на 29 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о заложении фрегата «Орел». Согласно данным архивов, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. В современной России более тысячи предприятий занято в судостроении, производстве двигательного, гидроакустического и другого оборудования для судов. Крупнейшие центры российского судостроения — Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область. В одной только Северной столице сейчас строят десятки судов и кораблей. В День кораблестроителя поздравления принимают все, кто занят в судостроении и судоремонте, производстве оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимается наукой в области кораблестроения и морской техники.