Мы едем-едем-едем: столичный транспорт глазами писателей

Единственное, что омрачает этот сверкающий транспортный пейзаж, — одиозные самокаты, в «жгучей неприязни» к которым героиня не одинока: «Она даже проходить не могла спокойно мимо стойла этих мигающих всеми огоньками демонов». Однако Матвеева с помощью неожиданного юмористического поворота находит способ хотя бы ненадолго примирить читателя даже с проклятыми самокатами. Один из них используется тут в совершенно безвыходной ситуации весьма симпатичным персонажем, который при других обстоятельствах к этой шайтан-машине наверняка и близко бы не подошел. К тому же самокат, делающий неожиданный, захватывающий дух вираж по судьбе героини, в целом органично вписывается в ее жизненную траекторию, связанную с самыми разными видами транспорта: Тамара Федоровна объясняет внучкам и как тяжело прокладывать тоннели для метро, и почему летают самолеты, и «как важно, чтобы в городе с большой рекой ходил водный транспорт…».