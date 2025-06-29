Хорошо забытое старое: какие кинопремьеры ждут нас в июле

Проблемам Егора можно было бы посочувствовать, если бы в сценарной их основе не зияли огромные пробелы — логические и исторические. Лестницу в арбатском подъезде 1991-го, исписанную в три слоя граффити без единого матерного слова и похабной картинки, явно оформлял арт-директор с высшим искусствоведческим образованием. Пивные ларьки убрали из Москвы в антиалкогольную кампанию 80-х, тогда как палатки с шаурмой расплодились, наоборот, позже, уже в разгар 90-х. Любительская звукозаписывающая студия в квартире нищего Егора стоимостью тянет на пол-Версаля. Магнату, недовольному доходами потенциального зятя, вместо отработки на оном навыков бокса куда проще было звякнуть какому-нибудь крупному продюсеру — и через неделю деньги на мальчика полились бы рекой. Да и в принципе роль продюсеров в музыкальной индустрии в комедии критически недооценена: потенциальных шлягеров, вон, и сегодня в интернете — грузовой состав с прицепом, но к звездам почему-то взлетают единицы. Впрочем, за Егора можно не переживать: всё у него будет хорошо, и с Юлей он, конечно, споет дуэтом.