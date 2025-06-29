Хорошо забытое старое: какие кинопремьеры ждут нас в июле

Лето — не лучшее время для смелых шагов и сомнительных экспериментов. Летом положено лежать на пляже, жарить шашлыки, пересматривать старые комедии и строить планы на новую жизнь, которая начнется не раньше сентября. Июльская киноафиша этому настроению соответствует: многие новые фильмы заставят зрителей вспомнить о прошлом. Комедия «Плагиатор» толсто намекнет на Yesterday Дэнни Бойла, «Златовласка» напомнит одноименную сказку времен бабушкиного детства, а «Пункт назначения» из Китая… наверняка вы сами поняли. О кинопремьерах июля рассказывают «Известия».
«Настоящие детективы»3 июля.
Саймон не так давно выписался из психиатрической больницы. У него случаются видения, он слышит таинственные голоса и убежден в том, что всё это — проявления его болезни. Однажды на улице он видит, как неизвестные похищают девушку, и обращается в полицию. Но там, узнав о диагнозе, ему отказываются верить. Тогда он приходит за помощью к соседу — отставному полицейскому, страдающему манией преследования. Тот весьма скептически относится к сумасшедшему соседу, но с началом расследования убеждается, что они с Саймоном влезли в запутанные сети настоящего заговора. Чтобы разоблачить его, им придется отделить пророческие видения Саймона от галлюцинаций.
Успех «Теории заговора», снятой в 1997-м, очевидно, долго не давал покоя режиссеру Дункану Скайлзу, молодому и рыжему обладателю хитрющей улыбки. В итоге он всё же решился перелицевать блокбастер Ричарда Доннера на свой лад. Впрочем, ремейки, похоже, основная специализация Скайлза. Одна из его недавних картин («Недотепы») повествует о сосуществовании кукол и людей в едином урбанистическом пространстве — идея, целиком слизанная с культового «Кто подставил кролика Роджера?» Другую он без стеснения назвал «Наш ремейк Робокопа» — и, судя по всему, не соврал. В своих переделках Скайлз демонстрирует склонность к минимализму и довольно-таки черное чувство юмора — последнее дает надежду на то, что два часа в кинотеатре будут потрачены не зря.
«Взвести курки»10 июля.
Рэй (Кевин Джеймс — «Правила съема: Метод Хитча», «Король Квинса») — профессиональный киллер, годами скрывавший свою работу от семьи. Когда дети начинают задавать ему неудобные вопросы, он решает выйти из криминального бизнеса, но сделать это не так просто, и мафия начинает на него охоту. Теперь убийцы грозят его родным — и герою придется покрепче перехватить пистолет, чтобы защитить самое дорогое. К счастью, есть кому прикрыть Рэю спину: его жена, оказывается, тоже кое-что знает и умеет.
Комедийный боевик «Взвести курки» расположился на полпути между «Джоном Уиком», не зря поминаемым сыном главного героя, и «Правдивой ложью», которую пацаненок наверняка вспомнил бы тоже, но, увы, возрастом не вышел. Из «Джона Уика» придется выкинуть нервный надрыв и оглушительный бюджет, из «Правдивой лжи» — лощеный стиль бондианы. Останутся лишь грязные ночные улицы, молниеносный зубодробительный обмен ударами и выстрелами, здоровая доза черного юмора и бонусом — Кристина Риччи. Стоит заглянуть в кинотеатр хотя бы для того, чтобы взглянуть, в кого выросла девочка-социопат из семейства монстров. Не худший вариант для Уэнсдей Аддамс, если подумать.
«Плагиатор»10 июля.
Егор — бедный музыкант, мечтающий о славе, а в ожидании ее подпевающий безголосым гостям караоке за чаевые. Его любимая Юля — дочка миллионера, и ей не нравится работа бойфренда, которому она постоянно предлагает бросить свой глупый заработок, вместо этого наконец записав с ней дуэт. Юлин папа-магнат коварно заманивает Егора в поместье и строго предлагает научиться делать деньги, подкрепляя предложение умелым хуком справа. Жизнь бьет ключом по голове, и, как будто этого мало, в шкафу Егора вдруг открывается портал в 1991 год, и он вываливается в прошлое голышом прямо под ноги престарелой нимфе. Тут, наконец, парню фартануло: зная без счета современных хитов, Егор твердо намерен с выгодой продать их меломанам прошлого и обеспечить себе лучшее будущее с Юлей. Вот только изменения прошлого, как оказалось, стремительно сказываются на будущем, и Егору предстоит хорошенько подумать, чтобы не потерять самое дорогое…
Проблемам Егора можно было бы посочувствовать, если бы в сценарной их основе не зияли огромные пробелы — логические и исторические. Лестницу в арбатском подъезде 1991-го, исписанную в три слоя граффити без единого матерного слова и похабной картинки, явно оформлял арт-директор с высшим искусствоведческим образованием. Пивные ларьки убрали из Москвы в антиалкогольную кампанию 80-х, тогда как палатки с шаурмой расплодились, наоборот, позже, уже в разгар 90-х. Любительская звукозаписывающая студия в квартире нищего Егора стоимостью тянет на пол-Версаля. Магнату, недовольному доходами потенциального зятя, вместо отработки на оном навыков бокса куда проще было звякнуть какому-нибудь крупному продюсеру — и через неделю деньги на мальчика полились бы рекой. Да и в принципе роль продюсеров в музыкальной индустрии в комедии критически недооценена: потенциальных шлягеров, вон, и сегодня в интернете — грузовой состав с прицепом, но к звездам почему-то взлетают единицы. Впрочем, за Егора можно не переживать: всё у него будет хорошо, и с Юлей он, конечно, споет дуэтом.
«Пункт назначения: высотка 613»10 июля.
Семья стремится снять квартиру подешевле — и зря: недорогое жилье в подозрительно мрачной и пустынной высотке оказывается ловушкой, в которую Смерть собирает тех, кто предназначен ей. Из здания не должен выйти никто.
Фильм сделан в Китае, до эпохи своего технологического могущества ставшем синонимом для обозначения индустрии подделок во всех сферах — от высокой моды до производства автомобилей. Создатели «Пункта назначения» тряхнули стариной: хоррор-штампы собраны здесь, кажется, в полном составе, и любители жанра с удовольствием будут узнавать знакомые сцены, срисованные с лучших образчиков жанра — от «Психо» до «Обители зла» — практически покадрово. Адское дитя-убийца с лицом, занавешенным смоляными волосами, одержимый, с диким криком взлетающий под потолок, лифт-убийца, мигающее электричество в пустых коридорах, рука, в отчаянии протянутая к занавеске над ванной… Можно устроить бинго — кто найдет больше отсылок. Будет интересно.
«Нейробатя»17 июля.
Юный IT-гений Гриша (Денис Власенко — «Первый номер», «Инспектор Гаврилов») изобрел способ переносить сознание человека в разнообразные гаджеты — от магнитолы до робота. Раскрутить изобретение не получается; обратиться бы за помощью к отцу — крупному криминальному авторитету по кличке Бес (Виталий Хаев — «Стрельцов», «Майор Гром»), но у папы проблемы посерьезнее. Он неудачно бежит из тюрьмы, впадает в кому и становится объектом охоты для конкурирующей банды, которая надеется вытащить у него сведения о тайнике с крупной суммой денег и не погнушается, пока отец в больнице, надавить на сына. Так что приходится Грише экспериментировать на отце, переселив его сознание в электронные устройства в надежде, что вдвоем они сумеют выпутаться из передряги, а заодно решить проблему взаимонепонимания поколений.
В пересказе сюжет кажется несколько безумным, но воплотили его на удивление жизненно и человечно. Папа, не понимающий концепцию эмодзи, и сын-подросток, которого бесит отцовская техническую непродвинутость, — это ведь не придумано, это плоть от плоти родительских школьных чатов с их вечными жалобами на пропасть между поколениями. Папаня, попавший в магнитолу внедорожника и на радостях тут же врубивший 120 ударов в минуту, прекрасен в своей естественности. Так что всё у них получится: и деньги найдут, и проблему отцов и детей решат. Электронный робопетух, собранный юной надеждой отечественной робототехники, подмигивает красным, как у Терминатора, глазом, заставляя еще раз с теплотой вспомнить детство.
«Златовласка»17 июля.
Оруженосец Иржик, нарушив запрет короля, попробовал мясо волшебной змеи и стал понимать язык птиц и зверей. Теперь ему нужно искупить свой проступок: чтобы избежать казни, Иржику придется отправиться в загадочное царство посреди моря за принцессой Златовлаской, на которой мечтает жениться король. Чтобы добыть прекрасную принцессу, ему придется пройти немало испытаний, проявив смелость и изобретательность, избежав опасных ловушек и разоблачив лжецов, замысливших недоброе. А в конце — сделать трудный выбор между долгом и сердцем.
«Златовласка» — еще один повод скрепить узы между поколениями: первый фильм по одноименной сказке Карела Яромира Эрбена был снят еще в социалистической Чехословакии в 1973-м. Поколение дедушек и, особенно, бабушек нынешних дошколят было от него в полном восторге. Правда, в традициях тех лет сказка чуть больше, чем наполовину, состояла из музыкальных номеров. Новая версия сделана в современной диснеевской манере: богатые костюмы, яркие декорации, классическое противостояние героя и злодея — ради которого Иржик, в оригинале служивший поваром, был повышен до оруженосца, из-за чего над эпизодом с поеданием змеи сценаристам явно пришлось поломать голову. Впрочем, они справились. Сказка получилась красочной и динамичной, героиня прелестна, герой хорош собой и мужественен, как полагается оруженосцу. Сходите семьей — дайте бабушке шанс вспомнить молодость.