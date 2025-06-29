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Народный календарь. Почему на Зосиму-пасечника, 2 июля, нельзя угощать медом

Православные христиане 2 июля чтут память святого Зосимы Аполлониадского. Рожденный во Фракии мученик отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам, за что его казнили.

Православные христиане 2 июля чтут память святого Зосимы Аполлониадского. Рожденный во Фракии мученик отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам, за что его казнили.

В народе этот день прозвали Зосимой-пасечником. По поверьям, 2 июля пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Пасечники насекомым не мешали и приговаривали: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси».

На Зосиму-пчельника никогда не делились сведениями о том, сколько у них ульев и много ли меда приносят пчелы. В старину верили, что недоброжелатели могут обкрадывать пасечников, как это делают с коровами и молоком.

Также считалось, что 2 июля нельзя продавать, дарить или угощать медом — это могло навлечь несчастья на хозяйство и привести к убыткам.

Приметы погоды:

С утра пчелы летят в луга — день будет жарким.

Пчелы из ульев вылетели — быть дождю.

Если пчелы ползают сонно, то будет похолодание.

Коли вороны низко летают, придет ненастье.

Именины отмечают: Ян, Фаддей, Варлаам, Зосима, Иван.