Народный календарь. Почему на Зосиму-пасечника, 2 июля, нельзя угощать медом

Православные христиане 2 июля чтут память святого Зосимы Аполлониадского. Рожденный во Фракии мученик отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам, за что его казнили.
В народе этот день прозвали Зосимой-пасечником. По поверьям, 2 июля пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Пасечники насекомым не мешали и приговаривали: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси».
На Зосиму-пчельника никогда не делились сведениями о том, сколько у них ульев и много ли меда приносят пчелы. В старину верили, что недоброжелатели могут обкрадывать пасечников, как это делают с коровами и молоком.
Также считалось, что 2 июля нельзя продавать, дарить или угощать медом — это могло навлечь несчастья на хозяйство и привести к убыткам.
Приметы погоды:
С утра пчелы летят в луга — день будет жарким.
Пчелы из ульев вылетели — быть дождю.
Если пчелы ползают сонно, то будет похолодание.
Коли вороны низко летают, придет ненастье.
Именины отмечают: Ян, Фаддей, Варлаам, Зосима, Иван.