Праздник объятий и День поисков кладов и секретов: какие праздники отмечают в России и мире 29 июня

В июне два дня подряд отмечаются торжества, посвященные объятиям: Счастливый день сердечных объятий (28 июня) и Праздник объятий (29 июня). Второй призван побудить людей обниматься с теми, кто в этом нуждается. Впервые этот день стал отмечаться в США в 1986 году, а затем идею его празднования поддержали и другие страны. В эту дату также проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями.