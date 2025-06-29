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Праздник объятий и День поисков кладов и секретов: какие праздники отмечают в России и мире 29 июня

29 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Праздник объятий, День поисков кладов и секретов, а также Международный день грязи.

29 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Праздник объятий, День поисков кладов и секретов, а также Международный день грязи.

Праздник объятий.

В июне два дня подряд отмечаются торжества, посвященные объятиям: Счастливый день сердечных объятий (28 июня) и Праздник объятий (29 июня). Второй призван побудить людей обниматься с теми, кто в этом нуждается. Впервые этот день стал отмечаться в США в 1986 году, а затем идею его празднования поддержали и другие страны. В эту дату также проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями.

День поисков кладов и секретов.

В День поисков кладов и секретов принято читать художественные книги, связанные с поиском сокровищ, смотреть тематические фильмы и мультфильмы и играть в соответствующие компьютерные и настольные игры. В эту дату можно и самостоятельно придумать для ребенка увлекательную игру по поиску сокровищ, включив свою фантазию.

Международный день грязи.

Международный день грязи появился в 2008 году по инициативе Джиллиан Маколифф из Австралии и Бишну Бхатта из Непала с целью отметить пользу грязи и сделать человека ближе к природе. Многие в этот праздник пачкаются в глине, принимают грязевые ванны и делают соответствующие маски для лица.