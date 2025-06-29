Кадышева, дубайский шоколад и хороводы: подробнее об «Алых парусах-2025»

В День молодежи, 28 июня, в Петербурге проходит ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Одним из главных событий этого вечера станет пиротехническое шоу, проводимое на Неве. Само мероприятие для многих выпускников началось в 19:00. Ребята приехали заранее, чтобы пройти досмотр и занять лучшие места, пишет «КП-Петербург».
Стоит отметить, что одним из наиболее ожидаемых гостей праздника стала народная артистка Надежда Кадышева. Выпускники встретили певицу громкими овациями, исполнили вместе с ней популярные композиции и проводили со сцены хороводом.
Однако не только Надежда Кадышева в 2025 году взорвала тренды. Молодежи полюбилась интересная «южная» сладость. Речь о дубайском шоколаде. Его продают и на «Алых парусах». Однако не все спешат его приобрести — цена на сладость кусается.
Тем временем, на сцене уже выступили The Hatters. Прямо сейчас перед выпускниками стоит певица Bearwolf. Вся площадь скандирует: «Один в поле воин». Трансляцию ведет KP.RU.