Кадышева, дубайский шоколад и хороводы: подробнее об «Алых парусах-2025»

Однако не только Надежда Кадышева в 2025 году взорвала тренды. Молодежи полюбилась интересная «южная» сладость. Речь о дубайском шоколаде. Его продают и на «Алых парусах». Однако не все спешат его приобрести — цена на сладость кусается.