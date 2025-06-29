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МИД Франции: 18-й пакет антироссийских санкций могут принять в ближайшие дни

Министр Барро заявил о скором завершении переговоров по рестрикциям ЕС против России.

Источник: Комсомольская правда

Согласование Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций может состояться в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Франция ожидает согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава МИД республики.

«В ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — сказал министр в эфире телеканала LCI, отвечая на соответствующий вопрос.

Барро добавил, что Европа координирует свои шаги в данном направлении «с американскими сенаторами».

Напомним, восемнадцатый пакет антироссийских санкций не был утвержден на саммите Евросоюза. Решение заблокировала Словакия.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, несмотря на громкие заявления, окажется таким же неэффективным, как и предыдущие, несмотря на то, что «выглядит секси для всех».

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