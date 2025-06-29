МИД Франции: 18-й пакет антироссийских санкций могут принять в ближайшие дни

Согласование Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций может состояться в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«В ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — сказал министр в эфире телеканала LCI, отвечая на соответствующий вопрос.
Барро добавил, что Европа координирует свои шаги в данном направлении «с американскими сенаторами».
Напомним, восемнадцатый пакет антироссийских санкций не был утвержден на саммите Евросоюза. Решение заблокировала Словакия.
При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, несмотря на громкие заявления, окажется таким же неэффективным, как и предыдущие, несмотря на то, что «выглядит секси для всех».