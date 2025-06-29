От «9 роты» до ВСУ: Как российские актёры променяли Родину на украинский флаг

Но как ни странно, после начала спецоперации в 2022 году Алексей Горбунов заявил, что отказывается от российского кинематографа. Он продолжил выступать на Украине со своей музыкальной группой «Грусть пилота», также давал концерты перед вэсэушниками. И внезапно изменил своё мнение. Он пожаловался, что Украина его обманула, не отплатив за «великий поступок». Также признался, что отъезд из России дался ему с трудом, так как в этой стране живут его родственники и с нею же связаны его лучшие воспоминания. Более того, Горбунов говорит, что якобы раскаивается, так как запутался и стал жертвой пропаганды. Он не соглашается на предложения из Москвы, так как считает, что не имеет морального права работать в России после того, что наговорил. Такое количество «переобуваний в полёте» нечасто увидишь.