Минобороны сообщило подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР

По словам военного аналитика Андрея Марочко, российские войска, взяв под контроль Червоную Зирку в Донецкой Народной Республике, получили возможность для дальнейшего наступления в направлении Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это еще один освобожденный населенный пункт на оккупированной территории ДНР. С военной точки зрения, это важный опорный пункт для дальнейшего наступления.