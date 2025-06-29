Освобождение села Червоной Зирки в ДНР позволило российской армии установить контроль над важным участком фронта, сообщило Минобороны России.
Как сообщается, после освобождения села Запорожье и последующего быстрого продвижения на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, без снижения темпов, вошли в Червоную Зирку и вытеснили противника из населенного пункта.
Таким образом, сообщили в ведомстве, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск «Восток».
По данным Минобороны, это пятый населенный пункт, освобожденный группировкой «Восток» за неделю.
По словам военного аналитика Андрея Марочко, российские войска, взяв под контроль Червоную Зирку в Донецкой Народной Республике, получили возможность для дальнейшего наступления в направлении Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это еще один освобожденный населенный пункт на оккупированной территории ДНР. С военной точки зрения, это важный опорный пункт для дальнейшего наступления.
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