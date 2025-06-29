Российские школьники 28−29 июня отмечают выпускные. В субботу вечером началось ежегодное торжество, проводимое для петербургских выпускников, — «Алые паруса». В 2025 году одной из наиболее ожидаемых артисток на этом празднике стала Надежда Кадышева. И российская молодежь с удовольствием «зажигала» под ее песни. На это западным пропагандистам указала главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале, отдельно подчеркнув, что парни и девушки предпочли танцы под песни росийской певицы участию в «гей-парадах*».