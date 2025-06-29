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«Полюбуйтесь и утритесь»: Симоньян объяснила Западу, что значат танцы российских подростков под Кадышеву

Симоньян: российская молодежь зажигает под Кадышеву, а не на гей-парадах*

Источник: Комсомольская правда

Российские школьники 28−29 июня отмечают выпускные. В субботу вечером началось ежегодное торжество, проводимое для петербургских выпускников, — «Алые паруса». В 2025 году одной из наиболее ожидаемых артисток на этом празднике стала Надежда Кадышева. И российская молодежь с удовольствием «зажигала» под ее песни. На это западным пропагандистам указала главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале, отдельно подчеркнув, что парни и девушки предпочли танцы под песни росийской певицы участию в «гей-парадах*».

Она также указала западным пропагандистам, что вопреки всяческим ожиданиям врагов никакого «сметания власти» не было. И молодежь, вопреки чаяниям Запада, и не думала «утаптывать в питерский асфальт ошметки скреп».

«Не склалось, слава тебе, Господи. Под Кадышеву они зажигают, Карл! Полюбуйтесь и утритесь», — написала Маргарита Симоньян.

Ведущими праздника стали известный комик Митя Хрусталев и актриса озвучки Дарья Блохина. Мероприятие по традиции открыл губернатор Петербурга Александр Беглов.

*- относится к движению ЛГБТ, признанному экстремистским на территории РФ.

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