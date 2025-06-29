Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров

«Я бы организовал массовые, если нужно, насильственные вывозы российской театральной публики (в Донбасс — ред.) — режиссеров, артистов и драматургов. Чтобы они приезжали, пожили тут немного, походили по кладбищам, по военным частям, по больницам, поговорили бы с людьми, потому что они любят рассказывать, что все должно отстояться, должно пройти время. Еще сейчас рано. Вот это надо привезти сюда и сказать, что, ребята, вот давно так все отстоялось, уже 11 лет все отстоялось так, что просто лучше не придумаешь. Мы вам сейчас расскажем 100 сюжетов, а вы делаете ваши спектакли и везите их из Москвы к нам, а мы посмотрим», — сказал Прилепин, выступая перед луганской молодежью.