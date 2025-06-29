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Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров

Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров и драматургов.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин предложил организовать массовые вывозы в Донбасс режиссеров, артистов и драматургов.

В субботу в рамках фестиваля «День молодежи — 2025» Прилепин выступил на площадке Общества «Знание» в Луганске перед жителями Республики.

«Я бы организовал массовые, если нужно, насильственные вывозы российской театральной публики (в Донбасс — ред.) — режиссеров, артистов и драматургов. Чтобы они приезжали, пожили тут немного, походили по кладбищам, по военным частям, по больницам, поговорили бы с людьми, потому что они любят рассказывать, что все должно отстояться, должно пройти время. Еще сейчас рано. Вот это надо привезти сюда и сказать, что, ребята, вот давно так все отстоялось, уже 11 лет все отстоялось так, что просто лучше не придумаешь. Мы вам сейчас расскажем 100 сюжетов, а вы делаете ваши спектакли и везите их из Москвы к нам, а мы посмотрим», — сказал Прилепин, выступая перед луганской молодежью.

Он подчеркнул, что жители Луганска имеют право оценивать и выбирать продукты культуры.

«Луганск имеет право быть, как сказать, ценителем и выбирателем культурной продукции, судьей той культуры и продукции, которую поставляет большая Россия. Потому что здесь знают наверняка и наверняка почувствуют, правда это или это неправда», — подчеркнул писатель.

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