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Беспилотная опасность над территорией всей Ростовской области объявлена 29 июня

В начале суток 29 июня в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

В начале суток воскресенья, 29 июня, в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей и гостей региона уведомили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Сообщения стали поступать на телефоны дончан спустя несколько минут после полуночи.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области, — говорится в предупреждении РСЧС. — Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Добавим, накануне, в ночь с 27 на 28 июня, над Азовским морем силы и средства Минобороны России перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в военном ведомстве.

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