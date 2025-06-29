Беспилотная опасность над территорией всей Ростовской области объявлена 29 июня

В начале суток воскресенья, 29 июня, в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей и гостей региона уведомили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Сообщения стали поступать на телефоны дончан спустя несколько минут после полуночи.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области, — говорится в предупреждении РСЧС. — Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
Добавим, накануне, в ночь с 27 на 28 июня, над Азовским морем силы и средства Минобороны России перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Подпишись на нас в Telegram.