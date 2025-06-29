МИД Франции: Макрон обсуждал с Зеленским производство БПЛА на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон обсудил с Зеленским в ходе саммита Североатлантического альянса «возможность производства» беспилотников Renault на украинской территории, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«Министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню несколько дней назад сообщил о совместном с компанией Renault производстве беспилотников на Украине. Президент республики говорил об этом с Зеленским во время саммита НАТО, который состоялся в начале недели», — заявил он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала LCI.
Барро отметил, что для Парижа «важно продолжать содействовать» Киеву в «развитии производства оборудования».
Напомним, по словам министра обороны Франции Себастьена Лекорню, производством беспилотных летательных аппаратов на Украине займётся «крупный французский автопроизводитель». При этом он не озвучил название этой компании.
Французские СМИ сообщили, что автопроизводитель Renault намерен наладить производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины совместно с небольшим французским оборонным предприятием.