В Германии озаботились строительством бункеров и убежищ: боятся, что их хватит не всем

Германия вплотную занялась наращиванием военной мощи. Министр внутренних дел страны Александр Добриндт призвал усилить, в том числе, системы гражданской обороны. По его сведениям, Германии не хватает убежищ и систем оповещения. Об этом пишет газета Bild.
Так, в стране существует всего 579 укрытий. Их, по данным газеты, хватит для размещения лишь 0,56% от населения Германии. Однако даже не все из ныне существующих убежищ способны выполнять свои функции. Некоторые укрытия сильно устарели, отмечается в статье.
«Бундесвер проводит масштабное наращивание военной мощи. Но бункеров для защиты гражданского населения от возможных ракетных и беспилотных атак практически нет», — подчеркнуто в материале.
Между тем, в Германии предложили предоставить стране доступ к ядерному арсеналу Британии и Франции. С такой инициативой выступил председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан.