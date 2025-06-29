Требуют подтвердить диплом: Мошенники атакуют школьников и студентов

«Важно понимать, что государственные органы никогда не запрашивают паспортные данные, СНИЛС или ИНН через сомнительные сайты, не имеющие отношения к порталу Госуслуг. На портале Госуслуги эти данные подгружаются автоматически из личного кабинета и также не запрашиваются. И если вам предлагают ввести свои данные на стороннем ресурсе, то перед вами, с высокой долей вероятности, мошенники», — сказала «Газете.Ru» глава ИТ-подразделения Агентства «Полилог» Людмила Богатырева.