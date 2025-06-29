Требуют подтвердить диплом: Мошенники атакуют школьников и студентов

Российские школьники и студенты оказались под прицелом мошенников. Злоумышленники в своих схемах используют темы цифровых госсервисов и образовательных платформ.
Аферисты по телефону представляются сотрудниками «департамента по организации учебного процесса» и предлагают подтвердить некий «Цифровой образовательный профиль», который якобы связан с порталом Госуслуги и несуществующим пока реестром студентов и выпускников. Мошенники побуждают жертву пройти по фишинговой ссылке и запрашивают конфиденциальные данные, утверждая, что они необходимы для входа в «личный кабинет».
Расчет злоумышленников строится на недостатке у студентов и школьников опыта взаимодействия с госресурсами.
«Важно понимать, что государственные органы никогда не запрашивают паспортные данные, СНИЛС или ИНН через сомнительные сайты, не имеющие отношения к порталу Госуслуг. На портале Госуслуги эти данные подгружаются автоматически из личного кабинета и также не запрашиваются. И если вам предлагают ввести свои данные на стороннем ресурсе, то перед вами, с высокой долей вероятности, мошенники», — сказала «Газете.Ru» глава ИТ-подразделения Агентства «Полилог» Людмила Богатырева.
Напомним, в 2025 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступников, увеличилось на 25% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вот какие схемы используют мошенники против детей и подростков.
Тем временем в Белоруссии мошенники от имени популярного блогера Влада А4 пишут детям и предлагают подозрительные и опасные челленджи.