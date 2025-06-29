21 российский хоккеист выбран на драфте НХЛ-2025

В Лос-Анджелесе завершился ежегодный драфт Национальной хоккейной лиги, где клубы выбрали 21 российского игрока. Первым среди россиян стал вратарь Петр Андреянов из системы ЦСКА, который отправится в «Коламбус» под 20-м номером.