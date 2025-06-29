21 российский хоккеист выбран на драфте НХЛ-2025

В Лос-Анджелесе завершился ежегодный драфт Национальной хоккейной лиги, где клубы выбрали 21 российского игрока. Первым среди россиян стал вратарь Петр Андреянов из системы ЦСКА, который отправится в «Коламбус» под 20-м номером.
Во втором раунде пять соотечественников получили шанс проявить себя в НХЛ — нападающие Александр Жаровский («Монреаль»), Даниил Прохоров («Айлендерс»), Иван Рябкин («Каролина») и голкиперы Семен Фролов («Каролина»), Алексей Медведев («Ванкувер»).
Третий раунд — 67. Курбан Лиъматов (защитник) «Каролина», 87. Роман Баусов (защитник) «Каролина», 89. Артем Гончар (защитник) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Четвертый раунд −115. Ильяс Магомедсултанов (защитник) «Сан-Хосе».
Пятый раунд — 134. Максим Агафонов (защитник) «Сиэтл», 140. Никита Тюрин (защитник) «Детройт», 142. Иван Ткач-Ткаченко (вратарь) «Юта», 147. Михаил Федоров (нападающий) «Сент-Луис», 149. Дмитрий Исаев (нападающий) «Оттава».
Шестой раунд — 165. Кирилл Емельянов (нападающий) «Бостон».
Седьмой раунд — 194. Илья Канарский (вратарь) «Чикаго», 206. Роман Лутцев (нападающий) «Тампа», 211. Ян Матвейко (нападающий) «Калгари», 213. Андрей Трофимов (вратарь) «Оттава», 224. Егор Мидлак (вратарь) «Флорида».
Первым номером драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер («Айлендерс»). Всего клубы отдали предпочтение 85 канадцам, 52 американцам и 30 шведам. В 2024 году российских хоккеистов было выбрано 26.
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