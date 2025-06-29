В Кремле состоялся концерт для выпускников школ

Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в нем участвуют шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили свыше 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех российских регионов. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут учащиеся из 190 школ страны.