В Кремле состоялся концерт для выпускников школ

Праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала состоялся в Кремлевском Дворце в субботу, сообщает РИА Новости.
Ведущими вечера стали Ваня Корнеев и Катя Адушкина.
Открыл концерт заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит «Я — русский». Также он представил новую песню «Прямо по сердцу», с которой выступит за Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в сентябре, и композицию «Первая любовь».
На сцену вышли группа Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, Стас Пьеха, Катя Лель, Татьяна Куртукова, группа Serebro и другие артисты.
Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в нем участвуют шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили свыше 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех российских регионов. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут учащиеся из 190 школ страны.