Вучич вышел в Пионерский парк в Белграде и призвал сохранять спокойствие

Сербский лидер Александр Вучич прибыл в Пионерский парк, находящийся в столице Сербии, и призвал всех собравшихся сохранять спокойствие.
Вучич подчеркнул, что сербские силовики сохранят порядок в Белграде.
В сербской столице начались стычки протестующих с правоохранителями. В частности, около здания президентского дворца участники протестов забрасывают сотрудников силовых структур бутылками и петардами, а также используют сигнальные ракеты.
Полиция в ответ применяет щиты и дубинки.
Вечером в субботу стало известно, что студенты и сторонники оппозиции, которые требуют проведения досрочных выборов в Сербии, перекрыли площадь в центре столицы страны.
В МВД заявили, что на протест в Белграде вышли 36 тысяч человек.