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Вучич вышел в Пионерский парк в Белграде и призвал сохранять спокойствие

В сербской столице начались стычки протестующих с правоохранителями.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич прибыл в Пионерский парк, находящийся в столице Сербии, и призвал всех собравшихся сохранять спокойствие.

Вучич подчеркнул, что сербские силовики сохранят порядок в Белграде.

В сербской столице начались стычки протестующих с правоохранителями. В частности, около здания президентского дворца участники протестов забрасывают сотрудников силовых структур бутылками и петардами, а также используют сигнальные ракеты.

Полиция в ответ применяет щиты и дубинки.

Вечером в субботу стало известно, что студенты и сторонники оппозиции, которые требуют проведения досрочных выборов в Сербии, перекрыли площадь в центре столицы страны.

В МВД заявили, что на протест в Белграде вышли 36 тысяч человек.

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