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Warner Bros. окончательно отказалась от экранизации легендарной манги «Акира»

Кинокомпания Warner Bros. после более чем двадцати лет безуспешных попыток вернула права на экранизацию легендарной манги «Акира» японскому издательству Kodansha. Как сообщает The Hollywood Reporter, это решение ставит точку в долгой и полной разочарований истории голливудской адаптации культового произведения.

Источник: Life.ru

Проект, права на который Warner Bros. приобрела ещё в 2002 году, так и не смог выйти на стадию съёмок, пройдя через череду творческих и организационных кризисов. За эти годы сменилось несколько режиссёров и актёрских составов — на разных этапах к производству привлекались такие звёзды, как Леонардо Ди Каприо в качестве продюсера, Гаррет Хедлунд, Кристен Стюарт и Хелена Бонэм-Картер.

Особую критику вызвали первоначальные планы студии перенести действие из Нео-Токио в «Новый Манхэттен», что многие расценили как культурную апроприацию. Последняя серьёзная попытка запуска была с участием режиссёра Тайкой Вайтити, который в 2017 году планировал собрать полностью японский актёрский состав и даже получил налоговые льготы для проекта. Однако его занятость в других картинах, включая «Тор: Любовь и гром» и «Мандалорец», окончательно поставила крест на этих планах.

Теперь права на экранизацию одной из самых влиятельных манг в истории, рассказывающей о подростке Тецуо, обретающем разрушительные телекинетические способности в постапокалиптическом Токио, снова принадлежат Kodansha. По данным инсайдеров, это один из самых востребованных свободных проектов этого года наряду с «Техасской резнёй бензопилой» и историей Джейсона Борна.

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