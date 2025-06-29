Warner Bros. окончательно отказалась от экранизации легендарной манги «Акира»

Проект, права на который Warner Bros. приобрела ещё в 2002 году, так и не смог выйти на стадию съёмок, пройдя через череду творческих и организационных кризисов. За эти годы сменилось несколько режиссёров и актёрских составов — на разных этапах к производству привлекались такие звёзды, как Леонардо Ди Каприо в качестве продюсера, Гаррет Хедлунд, Кристен Стюарт и Хелена Бонэм-Картер.