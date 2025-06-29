Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал граждан к миру

В выходные в Сербии проходят митинги. Огромная толпа вновь собралась перед зданием администрации главы государства в Белграде. К гражданам вышел сербский лидер Александр Вучич. Он обратился к митингующим с призывом к миру, передает газета «Вечерне новости».
Александр Вучич, как отмечается в материале, выступил перед публикой в Пионерском парке. По данным газеты, президент лишь попросил о мире, добавив, что Сербия — сильное государство.
При этом, заявляется в статье, Александр Вучич предупредил о действиях руководства страны. Он уточнил, что власти будут выполнять свои законные обязанности.
Глава государства признал, что на протестах не могут обойтись без насилия. Он подчеркнул, что страна готова к противозаконным действиям восставших.