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Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал граждан к миру

Вучич назвал Сербию сильным государством во время речи на протесте в Белграде.

Источник: Комсомольская правда

В выходные в Сербии проходят митинги. Огромная толпа вновь собралась перед зданием администрации главы государства в Белграде. К гражданам вышел сербский лидер Александр Вучич. Он обратился к митингующим с призывом к миру, передает газета «Вечерне новости».

Александр Вучич, как отмечается в материале, выступил перед публикой в Пионерском парке. По данным газеты, президент лишь попросил о мире, добавив, что Сербия — сильное государство.

При этом, заявляется в статье, Александр Вучич предупредил о действиях руководства страны. Он уточнил, что власти будут выполнять свои законные обязанности.

Глава государства признал, что на протестах не могут обойтись без насилия. Он подчеркнул, что страна готова к противозаконным действиям восставших.

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