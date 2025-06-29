Англия во второй раз подряд стала победителем молодежного чемпионата Европы

Это уже четвертая победа Англии в истории молодежного чемпионата Европы, причем вторая подряд — в 2023 году они также стали чемпионами, обыграв в финале испанцев. Рекорд турнира принадлежит сборным Испании и Италии, побеждавшим по пять раз. Германия остается с тремя титулами.