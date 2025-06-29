Англия во второй раз подряд стала победителем молодежного чемпионата Европы

В финальном матче турнира, проходившего в Словакии, сборная Англии одолела команду Германии со счетом 3:2 в дополнительное время.
За англичан отличились Харви Эллиот на 5-й минуте, Омари Хатчинсон на 25-й и Джонатан Роу на 92-й минуте. Немцы ответили голами Нельсона Вайпера в компенсированное время первого тайма и Пола Небеля на 61-й минуте.
Это уже четвертая победа Англии в истории молодежного чемпионата Европы, причем вторая подряд — в 2023 году они также стали чемпионами, обыграв в финале испанцев. Рекорд турнира принадлежит сборным Испании и Италии, побеждавшим по пять раз. Германия остается с тремя титулами.
Следующий молодежный чемпионат Европы состоится в 2027 году в Сербии и Албании и послужит отборочным турниром к Олимпийским играм 2028 года.
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