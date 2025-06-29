Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропортах пяти городов России

Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Волгограда и Саратова по аналогичным причинам, связанным с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации. Подобные меры применяются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.