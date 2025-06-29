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Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропортах пяти городов России

Аэропорты Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты временно приостановили прием и отправку рейсов. Решение связано с обеспечением безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация.

Росавиация закрыла пять аэропортов из соображений безопасности.

Аэропорты Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты временно приостановили прием и отправку рейсов. Решение связано с обеспечением безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова (Гагарин) и Элисты. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщается в telegram-канале «Представитель Росавиации».

Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Волгограда и Саратова по аналогичным причинам, связанным с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации. Подобные меры применяются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей воздушных судов.