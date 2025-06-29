В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты введены ограничения

Несколько российских аэропортов временно закрыты для приема и выпуска гражданских судов. Ограничения действуют в воздушных гаванях Волгограда, Саранска, Пензы, Саратова и Элисты. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Временные ограничения ввели в ночь на 29 июня. Они действуют, как сообщили в Росавиации, с 01:00 по Москве. Аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы до снятия мер.
Отмечается, что соответствующие ограничения призваны обезопасить полеты воздушных судов. Эта задача в приоритете.
Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на российские регионы в ночь на 28 июня. Так, средствами ПВО уничтожен 31 дрон ВСУ. Наибольшее число БПЛА сбито над Крымским полуостровом. Дроны также ликвидированы над Брянской и Смоленской областями.