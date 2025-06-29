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Около Белого дома возвели дополнительные ограждения

У Белого дома, резиденции президента Соединенных Штатов, устанавливают дополнительные ограждения. Об этом в субботу, 28 июня, сообщило издание The Teen Magazine.

У Белого дома, резиденции президента Соединенных Штатов, устанавливают дополнительные ограждения. Об этом в субботу, 28 июня, сообщило издание The Teen Magazine.

Служба безопасности не раскрыла причины усиления мер безопасности.

В соцсетях некоторые пользователи высказались, что «баррикады» могут быть связаны с подготовкой к Дню независимости, который празднуют 4 июля.

Другие же предположили, что власти беспокоятся о возможных протестах против главы США Дональда Трампа или манифестациях в связи с атакой Америки на ядерные объекты в Иране, передает «Газета.ру».

Дональд Трамп с момента вступления в должность президента в конце января 2025 года провел за игрой в гольф почти четверть дней нового срока — почти 24 процента. По данным журналистов, его пристрастие к данному виду спорта уже обошлось госбюджету почти в 52 миллиона долларов. При этом, согласно оценкам, за время своего первого президентского срока он потратил на гольф 151,5 миллиона долларов из средств налогоплательщиков.

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