Около Белого дома возвели дополнительные ограждения

Дональд Трамп с момента вступления в должность президента в конце января 2025 года провел за игрой в гольф почти четверть дней нового срока — почти 24 процента. По данным журналистов, его пристрастие к данному виду спорта уже обошлось госбюджету почти в 52 миллиона долларов. При этом, согласно оценкам, за время своего первого президентского срока он потратил на гольф 151,5 миллиона долларов из средств налогоплательщиков.