В аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова и Элисты ввели ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время утвердили в воздушных гаванях Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, а также Элисты, информирует Росавиация.
Официальный представитель ведомства Артём Кореняко рассказал, что данная мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
Кореняко отметил, что экипажи самолётов, диспетчеры, а также службы воздушных гаваней принимают все меры для того, чтобы обеспечить безопасность.
Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Катар.