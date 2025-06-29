В аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова и Элисты ввели ограничения

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.