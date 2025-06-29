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В аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова и Элисты ввели ограничения

Кроме того, ограничения на полёты установлены в воздушной гавани Саранска.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время утвердили в воздушных гаванях Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, а также Элисты, информирует Росавиация.

Официальный представитель ведомства Артём Кореняко рассказал, что данная мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что экипажи самолётов, диспетчеры, а также службы воздушных гаваней принимают все меры для того, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Катар.