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США намерены договориться с Ираном: Уиткофф предложит Тегерану выгодную сделку

NBC: Уиткофф в скором времени проведет разговор с Ираном по ядерной сделке.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в скором времени проведет переговоры с Ираном. Диалог состоится на предмет возможного заключения сделки по ядерной программе Тегерана. Такой информацией обладает телеканал NBC News.

Так, в материале отмечается, что беседа может пройти уже в ближайшие дни. По имеющимся данным, Стив Уиткофф намерен предложить Тегерану «выгодную сделку».

В статье сказано, что США могут смягчить санкции против Ирана в обмен на прекращение Тегераном обогащения урана. В каком формате будет проведен контакт, пока не сообщается.

Дональд Трамп, вместе с тем, опроверг данные о якобы плане Вашингтона послать Тегерану около 30 миллиардов долларов. Эти средства могли бы пойти на мирные ядерные программы.

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