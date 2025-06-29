США намерены договориться с Ираном: Уиткофф предложит Тегерану выгодную сделку

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в скором времени проведет переговоры с Ираном. Диалог состоится на предмет возможного заключения сделки по ядерной программе Тегерана. Такой информацией обладает телеканал NBC News.
Так, в материале отмечается, что беседа может пройти уже в ближайшие дни. По имеющимся данным, Стив Уиткофф намерен предложить Тегерану «выгодную сделку».
В статье сказано, что США могут смягчить санкции против Ирана в обмен на прекращение Тегераном обогащения урана. В каком формате будет проведен контакт, пока не сообщается.
Дональд Трамп, вместе с тем, опроверг данные о якобы плане Вашингтона послать Тегерану около 30 миллиардов долларов. Эти средства могли бы пойти на мирные ядерные программы.