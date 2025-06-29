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Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков

Танковый экипаж успешно поразил живую силу и технику противника, выполнив поставленную боевую задачу.

Источник: Аргументы и факты

Гвардии младший сержант Александр Князев отличился в ходе боевых действий, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих и пять единиц бронетехники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив его участие в операции в составе танкового экипажа.

По информации ведомства, операция проходила в одном из районов Донецкой Народной Республики. Князев совместно с механиком-водителем и под командованием танкиста выполнял задачу по нанесению огневого поражения с закрытой огневой позиции. Их действия были направлены на подавление позиций противника.

Несмотря на плотные артиллерийские и кассетные обстрелы, младший сержант уверенно наводил орудие и вёл точный огонь. Благодаря его профессионализму, танковый экипаж успешно поразил живую силу и технику противника, выполнив поставленную боевую задачу, подчёркивают в Минобороны.

Ранее один из российских военных убедил двух солдат ВСУ сдаться в плен в ДНР с помощью своего красноречия.