Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков

Гвардии младший сержант Александр Князев отличился в ходе боевых действий, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих и пять единиц бронетехники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив его участие в операции в составе танкового экипажа.
По информации ведомства, операция проходила в одном из районов Донецкой Народной Республики. Князев совместно с механиком-водителем и под командованием танкиста выполнял задачу по нанесению огневого поражения с закрытой огневой позиции. Их действия были направлены на подавление позиций противника.
Несмотря на плотные артиллерийские и кассетные обстрелы, младший сержант уверенно наводил орудие и вёл точный огонь. Благодаря его профессионализму, танковый экипаж успешно поразил живую силу и технику противника, выполнив поставленную боевую задачу, подчёркивают в Минобороны.
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