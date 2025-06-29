Российский танкист уничтожил 30 украинских боевиков

По информации ведомства, операция проходила в одном из районов Донецкой Народной Республики. Князев совместно с механиком-водителем и под командованием танкиста выполнял задачу по нанесению огневого поражения с закрытой огневой позиции. Их действия были направлены на подавление позиций противника.