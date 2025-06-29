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Глава МВД Сербии Дачич осудил нападение протестующих на полицейских

В Белграде протестующие забросали правоохранителей петардами.

Источник: Аргументы и факты

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич прокомментировал нападение участников акции протеста на правоохранителей, он осудил случившееся, а также заявил, что задержать все причастные к беспорядкам будут задержаны.

«Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции. Полиция предпримет все меры для установления мира и порядка, отобьёт все нападения и применит все полномочия, чтобы все нападавшие на полицию были задержаны», — сказал он.

Заявление распространила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Напомним, протестующие забросали правоохранителей петардами и другими предметами, это произошло около парка неподалёку от администрации президента. Полицейские использовали слезоточивый газ, дубинки. В настоящее время демонстрантов вытеснили «вниз по улице Кнеза Милоша», где поставили полицейский кордон.

Накануне вечером стало известно, что студенты и сторонники оппозиции, которые требуют проведения досрочных выборов, перекрыли площадь в центре Белграда.

Ранее сообщалось, что сербский лидер Александр Вучич вышел в парк и призвал всех собравшихся сохранять спокойствие.

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