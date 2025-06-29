Глава МВД Сербии Дачич осудил нападение протестующих на полицейских

«Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции. Полиция предпримет все меры для установления мира и порядка, отобьёт все нападения и применит все полномочия, чтобы все нападавшие на полицию были задержаны», — сказал он.