«Это было ужасно»: Симоньян рассказала о съемках в фильме мужа

— Удивительно, но я, с 18 лет работая в прямом эфире, не знала, как себя вести, куда деть руки, куда вообще деться. Это было ужасно. Одно дело — быть собой, а другое — играть. Для меня это было очень неприятно — как будто меня вынуждают врать. Я зареклась и больше никогда не снималась, — сообщила Симоньян.