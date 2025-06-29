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Полицейские помогли найти потерявшегося на Сибинских озерах ребенка

В Восточно-Казахстанской области сотрудники СОБР Департамента полиции ВКО нашли восьмилетнего мальчика, который потерялся на базе отдыха в районе Сибинских озер, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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Источник: Polisia.kz

По словам матери, ребенок исчез во время прогулки. Несколько часов родители пытались отыскать его самостоятельно, но безрезультатно. После этого женщина обратилась за помощью к полицейским, патрулировавшим побережье.

К поискам немедленно подключились все дежурившие на месте сотрудники. Вскоре мальчика обнаружил старший лейтенант Ерсин Султанов.

К счастью, с ребенком все было в порядке. Правоохранитель лично сопроводил его к родителям.

Стражи порядка напоминают отдыхающим о необходимости быть особенно внимательными при нахождении рядом с водоемами, особенно когда речь идет о детях.