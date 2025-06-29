Полицейские помогли найти потерявшегося на Сибинских озерах ребенка

По словам матери, ребенок исчез во время прогулки. Несколько часов родители пытались отыскать его самостоятельно, но безрезультатно. После этого женщина обратилась за помощью к полицейским, патрулировавшим побережье.
К поискам немедленно подключились все дежурившие на месте сотрудники. Вскоре мальчика обнаружил старший лейтенант Ерсин Султанов.
К счастью, с ребенком все было в порядке. Правоохранитель лично сопроводил его к родителям.
Стражи порядка напоминают отдыхающим о необходимости быть особенно внимательными при нахождении рядом с водоемами, особенно когда речь идет о детях.