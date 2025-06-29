Столицу Сербии охватили протесты после ультиматума Вучичу, начались драки с силовиками. Фоторепортаж

По информации СМИ, поводом для массовой акции стал ультиматум властям: оппозиция потребовала назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. На улицы вышли около 36 тысяч человек. Президент Александр Вучич появился в Пионерском парке рядом с администрацией и призвал к спокойствию, подчеркнув силу государственных институтов и готовность власти выполнять свои обязанности.