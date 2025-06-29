Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столицу Сербии охватили протесты после ультиматума Вучичу, начались драки с силовиками. Фоторепортаж

В центре Белграда прошел массовый митинг оппозиции, завершившийся столкновениями с полицией и применением дубинок. Протестующие потребовали досрочных выборов, а президент Александр Вучич призвал к миру и заявил о готовности властей сохранять порядок. Фоторепортаж URA.RU.

У здания парламента в Белграде начались столкновения протестующих с полицией.

В центре Белграда прошел массовый митинг оппозиции, завершившийся столкновениями с полицией и применением дубинок. Протестующие потребовали досрочных выборов, а президент Александр Вучич призвал к миру и заявил о готовности властей сохранять порядок. Фоторепортаж URA.RU.

Изначально мирный протест перерос в столкновения. Сотрудники вынуждены применять против участников акции дубинки и спецсредства. Акция продолжается уже несколько часов, и к зданию парламента продолжают стягиваться дополнительные силы правопорядка.

По информации СМИ, поводом для массовой акции стал ультиматум властям: оппозиция потребовала назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. На улицы вышли около 36 тысяч человек. Президент Александр Вучич появился в Пионерском парке рядом с администрацией и призвал к спокойствию, подчеркнув силу государственных институтов и готовность власти выполнять свои обязанности.

Оппозиция Сербии требует роспуска парламента и выборов РИА НовостиУ здания парламента в Белграде начались столкновения протестующих с полицией РИА НовостиВ центре Белграда протестующие устроили потасовки с силовиками РИА НовостиВ центре Белграда протестующие устроили потасовки с силовиками РИА НовостиПротест в Белграде: применены дубинки и спецсредства РИА НовостиПротест в Белграде: применены дубинки и спецсредства РИА НовостиПротест в Белграде: применены дубинки и спецсредства РИА Новости.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше