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В воскресенье 29 июня в Самаре будет пасмурная прохладная погода без осадков

В воскресенье в Самаре чуть потеплеет по сравнению с субботой, однако погода будет ненастной, облачной и заметно более прохладной, чем обычно в конце июня.

В воскресенье 29 июня в Самаре и в болшей части Самарской области чуть потеплеет по сравнению с субботой, однако погода будет облачной и заметно более прохладной, чем обычно в конце июня.

Утром будет +14−15 градусов, днем воздух прогреется до 20 .

Ветер ожидается несильный, переменных направлений, от северо-западного до южного, 3−4 м/с.

Давление составит 746−748 мм рт. ст.

Температура в Волге у Самары 15−17 градусов, УФ-индекс = 4, средний, магнитное поле спокойное.

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