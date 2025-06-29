Дудаев рассказал о неофициальной встрече Путина с сыном Кадырова Адамом

Накануне о том, что семья готовится к свадьбе 17-летнего Адама Кадырова, рассказала дочь Рамзана Кадырова Айшат. Девушка опубликовала в социальной сети видео с подготовительными хлопотами, но предупредила подписчиков, что не сможет показать им «кусочек праздника», так как во время свадьбы ей будет не до телефона.