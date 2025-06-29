Дудаев рассказал о неофициальной встрече Путина с сыном Кадырова Адамом

Президент России Владимир Путин лично поздравил со свадьбой Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом информировал глава министерства Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.
«Владимир Владимирович пожелал ему семейного счастья и успехов в службе республике и стране», — написал Дудаев в Telegram-канале, отметив, что встреча носила неофициальный характер.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил российского президента за внимание и теплое отношение к его сыну.
«От всей нашей семьи хочу выразить за это глубочайшую благодарность. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Накануне о том, что семья готовится к свадьбе 17-летнего Адама Кадырова, рассказала дочь Рамзана Кадырова Айшат. Девушка опубликовала в социальной сети видео с подготовительными хлопотами, но предупредила подписчиков, что не сможет показать им «кусочек праздника», так как во время свадьбы ей будет не до телефона.
Сообщалось, что свадьба Адама Кадырова назначена на субботу 28 июня, местом проведения торжества назывался родительский дом в родовом селе Кадыровых.
Также Айшат Кадырова назвала имя невесты брата. Избранницу Адама зовут Медни, семья давно знакома с девушкой. Как рассказала Айшат, невеста Адама из того же села, что и Кадыровы.
В то же время Рамзан Кадыров сообщил, что российский лидер позвонил ему и поздравил с бракосочетанием сына.
Напомним, 17-летний Адам Кадыров занимает ряд высоких должностей в Чеченской Республике. Так, в 2023 году в 15-летнем возрасте он стал начальником отдела безопасности главы Чечни и позже был внесен в книгу рекордов России как самый молодой человек, занимающий такой пост.
Также сообщалось, что сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС).
Подробнее о том, как Адам Кадыров стал куратором республиканского Министерства внутренних дел, читайте здесь на KP.RU.
Кроме того, Адам Кадыров занимает должность секретаря совета безопасности республики.
Напомним также, что в 15 лет сын Рамзана Кадырова Адам стал Героем Чеченской Республики. О том, за что подростку присвоили высшее звание региона, сайт KP.RU рассказывает здесь.