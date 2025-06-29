В России могут изменить подход к получению субсидии на ЖХК: для кого хотят понизить порог

В Госдуму внесут проект о понижении порога для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, действующий стандарт предлагается опустить до 15% — именно такой будет максимально допустимая доля расходов на ЖКХ в бюджете семьи. Сейчас он составляет 22%. Это касается всех граждан России. Однако некоторым категориям населения могут снизить порог до 10%. Об этом уведомил депутат Ярослав Нилов, цитирует РИА Новости.