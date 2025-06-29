В России могут изменить подход к получению субсидии на ЖХК: для кого хотят понизить порог

В Госдуму внесут проект о понижении порога для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, действующий стандарт предлагается опустить до 15% — именно такой будет максимально допустимая доля расходов на ЖКХ в бюджете семьи. Сейчас он составляет 22%. Это касается всех граждан России. Однако некоторым категориям населения могут снизить порог до 10%. Об этом уведомил депутат Ярослав Нилов, цитирует РИА Новости.
Парламентарий указал на предложенное снижение федерального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ, применительно к пенсионерам и многодетным семьям. Для них порог может быть уменьшен до 10%.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса РФ, дополнив ее новой частью 8.1, согласно которой размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, определяется исходя из федерального стандарта (22%) максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, для остальных граждан — в размере 15%», — уточняется в пояснительной записке.
Россияне также могут абсолютно легально снизить сумму платежа по ЖКУ. Например, жителям стоит поставить счетчики на воду и газ.