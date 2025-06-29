Бриг «Россия» вышел в Неву на «Алых парусах — 2025». Видео

«В этом году бриг “Россия” стартовал у Сенатской площади. Затем он пройдет через разведенный створ Дворцового моста, после чего совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, а затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной», — передают «Известия».