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Бриг «Россия» вышел в Неву на «Алых парусах — 2025». Видео

Главный символ праздника выпускников «Алые паруса — 2025» — бриг «Россия» — вышел в акваторию Невы в Санкт-Петербурге. По данным источника, в этом году у брига изменился маршрут, который позволит зрителям увидеть символ праздника на фоне знаковых архитектурных ансамблей центра города.

Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы.

Главный символ праздника выпускников «Алые паруса — 2025» — бриг «Россия» — вышел в акваторию Невы в Санкт-Петербурге. По данным источника, в этом году у брига изменился маршрут, который позволит зрителям увидеть символ праздника на фоне знаковых архитектурных ансамблей центра города.

«В этом году бриг “Россия” стартовал у Сенатской площади. Затем он пройдет через разведенный створ Дворцового моста, после чего совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, а затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников. Обратный маршрут брига будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной», — передают «Известия».

Праздник «Алые паруса» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и собирает тысячи выпускников, жителей города и туристов на набережных Невы. Губернатор Александр Беглов подчеркнул международное значение события и отметил, что Россия дарит этот праздник миру.

«Алые паруса» — одно из главных событий в Петербурге. Жители города и туристы собираются на набережных Невы посмотреть водно-пиротехническое шоу, грандиозный салют и торжественное шествие брига «Россия» по Неве.

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