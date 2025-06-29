Советник лидера ОАЭ Гаргаш: Иран подорвал доверие атакой на Катар

Тегеран «подорвал доверие» стран Персидского залива, атаков Катара, заявил дипломатический советник президента Объединённых Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш.
«Тегеран по-прежнему призван восстановить доверие со своими соседями по Персидскому заливу, которое было подорвано этой атакой», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.
По его словам, иранская сторона нарушила суверенитет Катара, Гаргаш уточнил, что «нападение затрагивает все государства Персидского залива». При этом он отметил, что «монархии заняли твёрдую, сильную и однозначную позицию против войны Израиля с Ираном».
Израиль начал операцию против Ирана, Тегеран в ответ начал свою операцию. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав иранские ядерные объекты. Тегеран нанёс ответный удар ракетами по базе Соединённых Штатов в Катаре.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о заключении перемирия. Власти Соединённых Штатов утверждают, что ядерная программа Тегерана ликвидирована.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.