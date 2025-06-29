Советник лидера ОАЭ Гаргаш: Иран подорвал доверие атакой на Катар

По его словам, иранская сторона нарушила суверенитет Катара, Гаргаш уточнил, что «нападение затрагивает все государства Персидского залива». При этом он отметил, что «монархии заняли твёрдую, сильную и однозначную позицию против войны Израиля с Ираном».