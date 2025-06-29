Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ начнется в РФ с 1 июля

Ожидается, что инициатива позволит снизить нагрузку на мировых судей. Ряд систем будут направлять в суд электронные заявления о взыскании задолженности за ЖКХ, при этом сообщая все необходимые данные. Должники, между тем, получат оповещение о долге через Госуслуги.