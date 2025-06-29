Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ начнется в РФ с 1 июля

С июля в некоторых регионах РФ процедуры по взысканию долгов по ЖКХ будут проходить онлайн.

Источник: Комсомольская правда

В России стартует эксперимент по онлайн-информированию при взыскании долгов за ЖКХ. Процесс запустят 1 июля. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года. Постановление разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Пока остается загадкой, какие регионы примут участие в указанном эксперименте. Минстрою поручено отобрать области в течение 15 дней.

Ожидается, что инициатива позволит снизить нагрузку на мировых судей. Ряд систем будут направлять в суд электронные заявления о взыскании задолженности за ЖКХ, при этом сообщая все необходимые данные. Должники, между тем, получат оповещение о долге через Госуслуги.

Петербуржцы, тем временем, готовятся к глобальному повышению тарифов по ЖКУ. С 1 июля цены существенно изменятся. Тарифы вырастут в среднем на 12%.