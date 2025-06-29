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Коммерческие перевозчики обслуживают 136 маршрутов наземного транспорта в Москве

Четыре коммерческих перевозчика обслуживают 136 городских маршрутов на более чем 1,1 тыс. современных автобусах. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«Десять лет назад мы интегрировали коммерческих перевозчиков в работу транспортного комплекса Москвы так, чтобы их автобусы ничем не отличались от городских, маршруты создавали единую сеть, а каждая поездка стала комфортной, предсказуемой и безопасной. Сегодня четыре коммерческих перевозчика обслуживают 136 городских маршрутов на более чем 1,1 тыс. современных автобусах. В следующем году мы обновим контракты. Продолжим улучшать наземный транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что в 2016 году коммерческие перевозчики были полностью интегрированы в транспортный комплекс столицы, что позволило заменить устаревшие маршрутки современным транспортом.

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