Коммерческие перевозчики обслуживают 136 маршрутов наземного транспорта в Москве

«Десять лет назад мы интегрировали коммерческих перевозчиков в работу транспортного комплекса Москвы так, чтобы их автобусы ничем не отличались от городских, маршруты создавали единую сеть, а каждая поездка стала комфортной, предсказуемой и безопасной. Сегодня четыре коммерческих перевозчика обслуживают 136 городских маршрутов на более чем 1,1 тыс. современных автобусах. В следующем году мы обновим контракты. Продолжим улучшать наземный транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.