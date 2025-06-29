Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Повышение пенсионных выплат в июле затронет, прежде всего, тех, кому в июне исполнилось 80 лет, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он объяснил, что фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Аналогичный перерасчет коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей, для ее получения нужно подать документы в местное отделение социального фонда.
Если у пенсионера есть иждивенцы, на каждого начислят 2 969 рублей 23 копейки плюсом к основной пенсии. «Эта норма распространяется на тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников», — объяснил юрист.
Как правило, никаких документов для этого подавать не следует, перерасчет осуществляется в автоматическом режиме. Все последующие выплаты осуществляются с учетом изменений, заключил Виноградов.