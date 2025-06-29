Названы категории граждан, чья пенсия вырастет в июле

Он объяснил, что фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Аналогичный перерасчет коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей, для ее получения нужно подать документы в местное отделение социального фонда.