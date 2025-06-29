Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей.
Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.