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Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров

Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила 21 080 рублей в месяц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей.

Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.