Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составила чуть более 21 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.