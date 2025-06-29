Долгожданный корабль с алыми парусами проследовал вдоль Дворцовой набережной: выпускники проводили бриг

Петербургским выпускникам довелось вживую увидеть бриг «Россия», который традиционно, из года в год, проходит по Неве под алыми парусами. На этот раз корабль проследовал по новому маршруту. Об этом пишет «КП-Петербург».
Так, бриг под алыми парусами начал движение у Сенатской площади. После — корабль ожидали у Дворцового моста. Миновав разведенный створ, судно проследовало вдоль Дворцовой набережной. Именно там тысячи выпускников ожидали сказочный корабль. Бриг окончил маршрут, двинувшись в сторону Троицкого моста.
Его торжественное следование сопровождалось театральным представлением, посвященным юбилею Победы. Сцены отражали подвиги бесстрашных солдат.
В честь праздника в Петербурге не стали отключать фонтаны. Они будут радовать молодежь всю ночь на 29 июня.