Спикер: протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Ранее президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим в Белграде, призвав их к миру. Он заявил участникам акции, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности». Вучич отметил, что студенты у Народной Скупщины «выиграли» и он ими гордится, а остальные протестующие, по его словам, «проиграли».