Спикер: протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич в соцсети Х.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу, затем выставила кордоны, после чего демонстранты стали расходиться.
«Протестующие свою акцию на (национальный праздник — ред.) Видовдан завершили не словами “да здравствует Сербия”. Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это Сербия», — написала Брнабич.
Также она указала на то, как поддержали сербских демонстрантов своими публикациями СМИ Хорватии. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. В 21.00 субботы (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.
Ранее президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим в Белграде, призвав их к миру. Он заявил участникам акции, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности». Вучич отметил, что студенты у Народной Скупщины «выиграли» и он ими гордится, а остальные протестующие, по его словам, «проиграли».
Как ранее сообщал Reuters, на площади перед парламентом (Народной Скупщиной) собрались сторонники Вучича. Там же находятся студенты ассоциации «Студенты 2.0», протестующие против блокировки вузов из-за трагедии в Нови-Саде. Пионерский парк находится напротив здания парламента.
Одновременно десятки тысяч студентов и граждан, выступающих против коррупции, митингуют неподалеку — на площади Славия. Они требуют отставки президента и досрочных выборов. По сведениям Danas, там присутствует около 36 тысяч человек.
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич пообещал жестко пресекать действия участников беспорядков в Белграде, нападавших на правоохранителей. По данным МВД, акция с требованием досрочных выборов собрала примерно 36 тысяч участников, но часть из них перешла к агрессии.
Конфликт произошел у парка возле администрации президента, где толпа забросала полицейских петардами и различными предметами. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки, оттеснив демонстрантов по улице Кнеза Милоша. Дачич подчеркнул, что все нападавшие на полицейских будут задержаны.
Ранее сообщалось, что в несанкционированном протесте в Белграде участвуют порядка 36 тыс. человек.