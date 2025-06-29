В Крыму присвоили почётное звание погибшему военкору Федорчаку

Почётное звание гражданина Нижнегорского района Крыма присвоено посмертно военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку, который в марте погиб в зоне спецоперации, сообщил депутат крымского Госсовета, глава комитета по информационной политике, технологиям и связи регионального парламента Иван Манучаров.
Журналист являлся уроженцем этого региона.
«С гордостью и скорбью хочу сообщить о присвоении звания почетного гражданина Нижнегорского района Александру Федорчаку, нашему мужественному военкору, который ценой своей жизни освещал правду и защищал интересы родины», — написал депутат в своём Telegram-канале.
Александр Федорчак погиб 24 марта в ЛНР в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Его похоронили с воинскими почестями в посёлке Нижнегорский на северо-востоке Крыма.
Ранее также стало известно, что родителям Александра Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага» и орден Мужества. Кроме того, военкора наградили посмертно государственной наградой Республики Крым — орденом «За верность долгу».