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В Крыму присвоили почётное звание погибшему военкору Федорчаку

Военкор Александр Федорчак посмертно стал почётным гражданином Нижнегорского района Крыма.

Источник: Аргументы и факты

Почётное звание гражданина Нижнегорского района Крыма присвоено посмертно военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку, который в марте погиб в зоне спецоперации, сообщил депутат крымского Госсовета, глава комитета по информационной политике, технологиям и связи регионального парламента Иван Манучаров.

Журналист являлся уроженцем этого региона.

«С гордостью и скорбью хочу сообщить о присвоении звания почетного гражданина Нижнегорского района Александру Федорчаку, нашему мужественному военкору, который ценой своей жизни освещал правду и защищал интересы родины», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Александр Федорчак погиб 24 марта в ЛНР в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Его похоронили с воинскими почестями в посёлке Нижнегорский на северо-востоке Крыма.

Ранее также стало известно, что родителям Александра Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага» и орден Мужества. Кроме того, военкора наградили посмертно государственной наградой Республики Крым — орденом «За верность долгу».