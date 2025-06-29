Пять установок «Катюша» дали залп на кульминации праздника «Алые паруса»

Залпы салюта из пусковых установок БМ-13 «Катюша» стали кульминацией праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. Для этого использовались пять «Катюш», салют длился 40 секунд. За это время они выпустили 200 снарядов.