Пять установок «Катюша» дали залп на кульминации праздника «Алые паруса»

Залпы салюта из пусковых установок БМ-13 «Катюша» стали кульминацией праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. Для этого использовались пять «Катюш», салют длился 40 секунд. За это время они выпустили 200 снарядов.
Салют из «Катюш» стал посвящением юбилею Великой Победы.
Напомним, главный выпускной страны по традиции отметили на Дворцовой площади. Ближе к часу ночи стартовало водно-пиротехническое шоу с участием легендарного брига «Россия». Сайт KP.RU вел трансляцию мероприятия, она доступна здесь.
Одним из наиболее ожидаемых гостей праздника стала народная артистка Надежда Кадышева. Выпускники встретили певицу громкими овациями, исполнили вместе с ней популярные композиции и проводили со сцены хороводом.
А вот какими были лучшие наряды выпускников на «Алых парусах»: золотые пиджаки, рокерские косухи, утонченные платья и настоящая капуста. Много-много фото смотрите здесь на KP.RU.