Профессор Виноградов назвал категории граждан, чья пенсия вырастет в июле

По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии для данной категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Также перерасчет коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей. Для ее получения необходимо подать документы в отделение соцфонда.