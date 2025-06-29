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Профессор Виноградов назвал категории граждан, чья пенсия вырастет в июле

Повышение пенсий в июле затронет тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Повышение пенсий в июле затронет тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии для данной категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Также перерасчет коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей. Для ее получения необходимо подать документы в отделение соцфонда.

Если у пенсионера имеются иждивенцы, то на каждого начислят 2969 рублей плюсом к основной пенсии.

— Данная норма распространяется на тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников, — цитирует юриста агентство «Прайм».

Никаких документов для этого подавать не надо, перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, пояснил Виноградов.

При недостатке пенсионных баллов можно воспользоваться механизмом добровольного страхования, сообщила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина.