В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ

Нилов подчеркнул, что сейчас размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают регионы, причем они могут установить эту величину ниже общефедерального значения, но не выше. Отмечается, что, например Москва, понизила этот показатель до 10%, тогда как в большинстве дотационных регионов он держится на максимальных 22%.