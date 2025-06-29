В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект с предложением снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи, соответствующий документ поступил в распоряжение РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса РФ, дополнив ее новой частью 8.1, согласно которой размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, определяется исходя из федерального стандарта (22%) максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, для остальных граждан — в размере 15%», — говорится в пояснительной записке.
Там также поясняется, что такая субсидия регулируется нормами федерального законодательства, хотя и финансируется из регионального бюджета.
Нилов подчеркнул, что сейчас размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают регионы, причем они могут установить эту величину ниже общефедерального значения, но не выше. Отмечается, что, например Москва, понизила этот показатель до 10%, тогда как в большинстве дотационных регионов он держится на максимальных 22%.
Как считает депутат, принятие его инициативы снизит социальную напряженность в обществе, позволив большему числу малообеспеченных граждан получать помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, а также уменьшит количество неплательщиков ЖКУ.