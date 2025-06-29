Оппозиция призвала к «убийству Сербии»: вот чем это закончилось

В Сербии продолжаются протестные акции, которые длятся уже более полугода. Студенты и оппозиционеры регулярно выходят на улицы Белграда. Митинг, прошедший 28 июня, был использован для призывов к гражданской войне. Так заявила в соцсети председатель сербского парламента Ана Брнабич.
Она подчеркнула, что акция проходила во время национального праздника Видовдана. По мнению спикера парламента, митинг должен был закончиться лозунгом «Да здравствует Сербия», однако всё произошло совсем не так.
«Они завершили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала Ана Брнабич.
Во время митинга начались столкновения участников с сотрудниками полиции. Митингующие забрасывали их бутылками с водой. Позже в ход пошли и другие предметы, попадавшиеся под руку протестующим.