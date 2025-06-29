Оппозиция призвала к «убийству Сербии»: вот чем это закончилось

В Сербии продолжаются протестные акции, которые длятся уже более полугода. Студенты и оппозиционеры регулярно выходят на улицы Белграда. Митинг, прошедший 28 июня, был использован для призывов к гражданской войне. Так заявила в соцсети председатель сербского парламента Ана Брнабич.