Стали известны категории граждан, чью пенсию вскоре увеличат

«Фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в июне исполнилось 80 лет, составит 17 815,4 рубля в месяц. Те, кому в июне была установлена первая группа инвалидности, также получат перерасчет. Кроме того, если у пенсионера есть иждивенцы — несовершеннолетние дети, инвалиды или другие нетрудоспособные родственники — на каждого будет начисляться доплата в размере 2 969 рублей 23 копейки. В большинстве случаев перерасчет производится автоматически и не требует подачи документов. Все последующие выплаты будут осуществляться с учетом этих изменений», — рассказал Виноградов агентству «Прайм».