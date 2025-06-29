Стали известны категории граждан, чью пенсию вскоре увеличат

Пенсионерам с иждивенцами и инвалидам пересчитают выплаты с июля.
С июля прибавку к пенсии получат россияне, достигшие 80-летнего возраста, а также граждане с вновь установленной первой группой инвалидности. Кроме того, увеличатся выплаты пенсионерам, имеющим на иждивении нетрудоспособных родственников. Об рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в июне исполнилось 80 лет, составит 17 815,4 рубля в месяц. Те, кому в июне была установлена первая группа инвалидности, также получат перерасчет. Кроме того, если у пенсионера есть иждивенцы — несовершеннолетние дети, инвалиды или другие нетрудоспособные родственники — на каждого будет начисляться доплата в размере 2 969 рублей 23 копейки. В большинстве случаев перерасчет производится автоматически и не требует подачи документов. Все последующие выплаты будут осуществляться с учетом этих изменений», — рассказал Виноградов агентству «Прайм».
В случае ухода за инвалидом первой группы предусмотрена дополнительная выплата в размере 1 314 рублей. Для получения которой необходимо подать заявление в местное отделение Социального фонда России.
Ранее аналогичные изменения уже были введены для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в мае, а также для инвалидов I группы — им удвоили фиксированную часть страховой пенсии, что увеличило ежемесячную выплату на 8 907 рублей 70 копеек. Доплаты за иждивенцев и перерасчеты производятся автоматически на основании данных государственных реестров, обращаться за ними не требуется.